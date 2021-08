Soave scelto per rappresentare il Veneto al “Borgo dei Borghi” su Rai 3

Soave parteciperà al “Borgo dei Borghi”.

Soave è stato scelto per rappresentare il Veneto al “Borgo dei Borghi”, trasmissione di Rai 3, giunta quest’anno alla sua nona edizione. La trasmissione, che verrà ospitata all’interno di “Kilimangiaro”, condotta da Camila Raznovich, che gode di una grande partecipazione di pubblico, diffonde i nomi e le tradizioni dei Borghi italiani attraverso una serie di puntate, una per ogni regione.

I borghi verranno votati dal pubblico su una apposita pagina internet, oltre che da una giuria di 3 esperti e, terminate le puntate, verrà proclamato il borgo vincitore. Per maggiori info, basta consultare il sito di “Borgo dei Borghi” in cui è pubblicato il regolamento.

La trasmissione riguardante Soave andrà in onda il prossimo ottobre, mentre la votazione sarà aperta a primavera 2022. La troupe di Rai 3 sbarcherà a Soave a breve: il 6 settembre curerà le interviste e le riprese con i droni, secondo il coordinamento condiviso con il sindaco e l’assessore alla cultura e turismo di Soave.

“L’essere stati selezionati per una trasmissione televisiva così seguita è per noi motivo di orgoglio e un’ulteriore conferma che l’immagine di Soave continua a crescere – esterna l’amministrazione soavese -. Siamo pronti a metterci in gioco in questa sfida televisiva! Votando Soave, votate il Veneto!”.