Cioccolato in festa a Soave, caccia alla barretta più buona

Festa del cioccolato a Soave.

Weekend all’insegna della dolcezza e soprattutto del cioccolato a Soave. Infatti oggi, sabato 11, e domenica 12 ottobre nel borgo murato dell’est veronese è in programma l’edizione 2025 della festa del cioccolato. Un appuntamento che, è proprio il caso di dirlo, piace a grandi e piccini.

Tanti maestri cioccolatieri, partiti da ogni parte della penisola, si sono ritrovati a Soave, ognuno con i propri prodotti artigianali e la propria ricetta per realizzare la barretta o il cioccolatino più gustoso. Dalle varianti più classiche, come i morbidi cremini, a quelle più audaci che prevedono l’impiego di spezie e fiori, ogni boccone è un viaggio nel fantastico mondo del cioccolato.

Non mancheranno i momenti di intrattenimento, con le maxi sculture di cioccolato realizzate dai maestri cioccolatieri, o i momenti degustativi con un percorso di abbinamento, animato da sommelier e gastronomi, tra il cioccolato, nelle sue diverse sfaccettature, e il recioto di Soave docg, il vino bianco dolce per eccellenza del nostro territorio.

La cornice, come sempre, è quella del borgo più bello d’Italia, che in queste settimane racchiude al suo interno un altro tesoro, ovvero la mostra “…apri gli occhi”, del maestro Omar Galliani, artista di fama mondiale, che ha esposto nella chiesa dei padri domenicani di Soave le proprie opere. La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile anche questo weekend dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.