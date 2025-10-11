Filobus, via ai lavori di asfaltatura in via Corsini: cambia la viabilità

Verona, per il circuito della filovia partono i lavori di asfaltatura in via Corsini: cambia la viabilità, tutte le modifiche.

Amt3 informa che a partire da lunedì 13 ottobre prenderanno il via i lavori di asfaltatura di via Corsini, nel tratto compreso tra via Capitel e la rotonda Cernisone.

L’intervento, che rientra nel programma di predisposizione del futuro circuito filoviario, prevede la completa riqualificazione della carreggiata, con una durata stimata di circa tre settimane, compatibilmente con l’esito delle prove sul sottofondo stradale che verranno effettuate in corso d’opera. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine di ottobre.

Il calendario delle attività è così articolato.

• Lunedì 13 ottobre inizio delle opere di fresatura e asfaltatura con chiusura della direzione centro città.

• Dopo circa 10 giorni: ribaltamento del cantiere con occupazione della corsia in direzione est.

Durante l’intero periodo dei lavori sarà sempre garantita la viabilità in direzione est, al fine di ridurre al minimo i disagi per residenti e automobilisti: “Amt3 invita gli automobilisti alla massima prudenza e collaborazione, ringraziando per la comprensione durante lo svolgimento degli interventi”.