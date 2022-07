Valpolicella campionessa di ecosostenibilità e raccolta differenziata: ben quattro i Comuni Ricicloni premiati.

Menzione speciale “Cento di questi consorzi” al consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero che posiziona ben 5 propri Comuni – che diventano 7, considerando Grezzana e Sommacampagna che fanno parte del Consiglio di Bacino Verona nord – tra i veronesi premiati nell’edizione 2022 della classifica Legambiente dei Comuni Ricicloni. Di questi, quattro si trovano in Valpolicella, territorio che assume di diritto il titolo di esempio virtuoso nella raccolta differenziata e, tema ancora più rilevante, nella produzione procapite di rifiuto secco residuo.

I dati a cui fa riferimento la classifica di Legambiente sono quelli della produzione di rifiuti nell’anno 2021, sui quali si sono fatti sentire gli effetti della pandemia: l’obbligo di conferire nell’indifferenziato tutti i rifiuti prodotti nelle case dei positivi e l’impennata di acquisti online, ha inciso infatti sulla gestione dei rifiuti nel suo complesso, diminuendo la percentuale di raccolta differenziata e aumentando la produzione procapite di secco indifferenziato da avviare a smaltimento.

Sant’Ambrogio di Valpolicella quinto posto assoluto in provincia di Verona.

Quello che si evince è che la Valpolicella si conferma, anno dopo anno, territorio in cui le amministrazioni si distinguono per la capacità di contenere la produzione di rifiuto secco, come dimostra il primo posto per Sant’Ambrogio di Valpolicella nella classifica dei comuni con popolazione tra 5000 e 15000 abitanti e il quinto posto assoluto in provincia di Verona grazie all’ottimo traguardo raggiunto con l’86,5% di raccolta differenziata e soprattutto con soli 52,3 kg/ab/anno di secco residuo procapite prodotto.

“Ringraziamo i cittadini, perché sono i primi fautori di questo successo attraverso l’applicazione di buone pratiche quotidiane”, afferma l’assessore all’ecologia, Renzo Ambrosi. “Dal canto nostro, cerchiamo di dare sempre il buon esempio, supportati da diverse organizzazioni attive sul territorio, organizzando giornate ecologiche, momenti di sensibilizzazione e attività di educazione ambientale scolastica”.

Migliorare la qualità della raccolta combattendo la pigrizia mentale.

Valpolicella che piazza nella classifica Legambiente dedicata ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti altri due Comuni: Marano di Valpolicella con l’84,3% di raccolta differenziata e Fumane con l’85,2%. Risultati che premiano l’intera comunità di Marano di Valpolicella con l’ottavo piazzamento assoluto in Provincia di Verona, confermando l’impegno e la sensibilità dell’intera comunità.

In Veneto il consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero è in buona compagnia, ma in provincia di Verona è l’unico consorzio con un bacino di abitanti così importante ad essere menzionato da Legambiente per i risultati d’ambito raggiunti. Vastità, eterogeneità territoriale e peculiarità gestionali come lago di Garda e montagna fanno assumere ancora più valore al 76% di raccolta differenziata d’ambito come evidenziato dalle parole della presidente Giorgia Speri “Questi risultati sono realizzabili solo con una politica di gestione integrata dei rifiuti orientata a migliorare sempre l’efficienza e l’efficacia dei servizi prestati. L’obiettivo è aumentare ancora la qualità della raccolta e, fondamentale, ridurre la quantità di rifiuto secco indifferenziato, combattendo la pigrizia mentale che talvolta ci porta a compiere scelte di comodo ma sbagliate per l’ambiente e per noi”.