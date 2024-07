Più sicurezza a San Martino Buon Albergo: ecco il nuovo servizio di vigilanza serale e notturno

Più sicurezza a San Martino Buon Albergo: un servizio di vigilanza serale e notturno per rafforzare i controlli sul territorio.



Più sicurezza a San Martino Buon Albergo: un servizio di vigilanza privata serale e notturno affianca le forze dell’ordine per rafforzare i controlli sul territorio. Inoltre è prevista la presenza di operatori qualificati per intervenire in caso di primo soccorso.

Con l’obiettivo di aumentare il controllo del territorio e la sicurezza, l’amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo potenzia la vigilanza nei parchi e nelle aree pubbliche durante le ore serali e notturne. Questo attraverso un servizio privato che affianca le forze di polizia nei luoghi più sensibili come piazze, giardini pubblici e parchi comunali. Il servizio è affidato alla ditta specializzata Global Trust Service.

Il servizio di vigilanza e sorveglianza, con autopattuglia dinamica ispettiva, è attivo dalle 22 alle 6 del mattino nei luoghi considerati a maggior rischio potenziale di degrado. Un occhio attento anche al verificarsi di atti di vandalismo sui beni di proprietà comunale, in particolare nelle piazze, nei giardini pubblici, nei parchi comunali, nell’area del Parco del Pontoncello.

Inoltre, dal martedì alla domenica dalle 21 all’una, ci saranno operatori con qualificata esperienza e formazione per poter intervenire in caso di incendio, per il primo soccorso e l’utilizzo dei defibrillatori. Si tratta quindi di un doppio servizio che ha funzione di deterrenza e rafforzamento del presidio sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini a 360 gradi.