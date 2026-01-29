Angeli in giallo: il record della Protezione Civile di San Martino

Resoconto 2025: la Protezione Civile di San Martino batte il record con 5.500 ore di servizio.

Il 2025 è stato l’anno record dei 35 angeli di San Martino, 5.500 ore di servizio: ecco il bilancio della Protezione Civile. Non sono solo numeri, è il battito di una comunità che si protegge. L’ente di protezione di San Martino Buon Albergo chiude il 2025 con un bilancio che parla di dedizione assoluta: 5.500 ore di servizio, un balzo in avanti del 22% rispetto all’anno precedente.

Dietro questa cifra si nasconde il sacrificio e la competenza di 35 volontari che hanno trasformato il loro tempo libero in uno scudo per il territorio.

Dalla ricerca persone alle Olimpiadi.

L’anno appena trascorso è stato un banco di prova durissimo. I volontari sono stati attivati dalla Prefettura per ben otto ricerche di persone scomparse e hanno gestito emergenze locali a colpi di motopompe e motoseghe durante le allerte meteo. Ma il loro raggio d’azione ha travalicato i confini comunali: dalla gestione delle folle per i grandi eventi papali a Roma fino alla partecipazione operativa per le Olimpiadi Milano Cortina.

La cultura della prevenzione: dai banchi di scuola al Grest.

Il “Progetto Scuola” ha portato la cultura della sicurezza tra i giovanissimi, insegnando a bambini e ragazzi come orientarsi e quali numeri chiamare nelle emergenze. Una formazione che si è estesa anche agli animatori dei Grest – preparandoli a gestire dai colpi di calore ai temporali improvvisi – e alla Casa di Riposo San Giuseppe, dove sono state simulate procedure di evacuazione per proteggere i più fragili.

Professionalità e innovazione.

Oggi il volontario non è più solo “buona volontà”. Le squadre di San Martino hanno investito centinaia di ore in corsi specialistici: rischio idrogeologico, primo soccorso e formazione idraulica. Anche la comunicazione è diventata “social”, grazie a un team di giovani che racconta quotidianamente l’impegno del gruppo per sensibilizzare i cittadini.

Il ringraziamento delle istituzioni «Dietro queste ore ci sono persone e competenze», ha dichiarato il Sindaco Giulio Furlani, promettendo nuovi investimenti in attrezzature moderne. Un coro a cui si unisce la coordinatrice Laura Zenzolo, che rivolge un pensiero speciale alle famiglie dei volontari: «Il loro sostegno silenzioso è la base del nostro servizio».