Dalle vigne al podio olimpico: il trionfo dell’Amarone 2021

Amarone Opera Prima, il Re dei Rossi si riprende la scena a Verona: al via le degustazioni.

L’oro rosso della Valpolicella sale in cattedra, a Verona debutta Amarone Opera Prima: 67 cantine per l’anteprima mondiale. Da domani venerdì 30 gennaio, le Gallerie Mercatali diventeranno l’auditorium più prestigioso del Veneto. Scatta l’ora di Amarone Opera Prima, l’evento simbolo del Consorzio Tutela Vini Valpolicella che, per tre giorni, metterà sotto i riflettori l’attesissima annata 2021.

Non è solo una degustazione, è un manifesto d’identità: 67 aziende sono pronte a svelare il frutto di un millesimo che promette di raccontare la Valpolicella con una nuova energia. Dopo un 2025 trascorso a correre tra diciannove palcoscenici internazionali, il re dei rossi veronesi torna a casa per fare il punto sul proprio futuro.

Verso il 2030: la reinvenzione di un mito.

Il sipario si alza domani, venerdì 30 gennaio, con una sfida intellettuale: la masterclass di JC Viens. Il titolo è un programma ambizioso: “Back to the Future – Valpolicella 2030“. L’obiettivo? Dimostrare che questa regione non è solo la terra dell’appassimento, ma il caso studio più avanzato d’Europa per capacità di innovazione, artigianalità e adattamento ai nuovi mercati.

Un talk da medaglia d’oro.

Il sabato mattina sarà invece dedicato all’eccellenza tricolore. All’Auditorium della Camera di Commercio, il vino incontrerà la cucina stellata e lo spirito olimpico. Un podio d’eccezione vedrà confrontarsi Deborah Compagnoni, leggenda dello sci e ambassador di Milano Cortina 2026, la chef stellata Cristina Bowerman e Maddalena Fossati, mente dietro la candidatura Unesco della Cucina Italiana. Un intreccio strategico che lega il calice ai grandi eventi che attendono l’Italia nei prossimi mesi.

L’appuntamento per gli appassionati.

Dopo il debutto per la stampa, le Gallerie Mercatali apriranno le porte agli Amarone lover.

Sabato 31 gennaio: dalle 16 l’apertura al pubblico.

Domenica 1 febbraio: degustazioni dalle 10 alle 17, per chiudere in bellezza con il Closing Party serale (fino a mezzanotte).