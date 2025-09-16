Più sicuri in bicicletta: il Comune di San Martino Buon Albergo inaugura due nuove piste ciclabili.

A San Martino Buon Albergo sono state inaugurate in questi giorni due nuove piste ciclabili, una in via Vittorio Veneto-Parco del Campagnol e l’altra in via Venezia. Piste destinate a migliorare la sicurezza degli spostamenti e a incentivare l’uso della bicicletta in paese.

Il primo tracciato consente di collegare in modo continuo la ciclabile di via Vittorio Veneto con quella di via Gottardi, creando un percorso protetto che facilita l’accesso al Parco del Campagnol e alle scuole della zona. In via Venezia, invece, la nuova pista si inserisce in un più ampio intervento di riqualificazione urbana: oltre alla pista ciclabile, sono stati realizzati lavori di pulizia, la rete di drenaggio per le acque piovane e la predisposizione per la futura illuminazione pubblica. L’opera contribuirà anche ad alleggerire il carico idraulico su via Galilei, riducendo il rischio di allagamenti in caso di forti piogge. Le due ciclabili fanno parte della strategia del Comune per ampliare la rete cittadina dedicata alla mobilità dolce.