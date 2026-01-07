San Giovanni Lupatoto: l’Ecomuseo Aquae Planae inaugura l’anno alla Casa Museo Dino Coltro.

A San Giovanni Lupatoto un pomeriggio “come una volta”: l’Ecomuseo Aquae Planae inaugura il suo calendario 2026 all’insegna della memoria e della condivisione. Il primo appuntamento dell’anno è sabato 10 gennaio, alle ore 16, nella Casa Museo Dino Coltro a San Giovanni Lupatoto.

L’evento, intitolato “Femo Filò – Come ’na olta”, si propone come un laboratorio esperienziale dedicato a grandi e piccoli, con l’obiettivo di riscoprire un’epoca in cui il divertimento non dipendeva da schermi o videogiochi, ma fioriva dalla capacità di stare insieme e inventare mondi nuovi attraverso la parola.

Dopo un’introduzione curata da una guida ecomuseale, il testimone passerà direttamente ai partecipanti. Adulti e bambini diventeranno i veri protagonisti della narrazione: imparando a padroneggiare gli elementi chiave della costruzione di una storia, potranno dare vita a avventure inedite, ricalcando le orme dei narratori di un tempo che animavano le stalle e le case contadine.

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio immateriale del territorio e la potenza della fantasia popolare. L’esperienza è completamente gratuita e, per concludere il pomeriggio in bellezza, l’Ecomuseo offrirà a tutti i presenti una merenda finale.