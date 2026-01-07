Smarrito tra San Vito e Cerea: l’appello di Michela

Aiutiamo Michela a ritrovare il suo gatto smarrito tra San Vito e Cerea.

Tra San Vito e Cerea, da alcune ore si sono perse le tracce di un gatto e la proprietaria, Michela, ha lanciato un appello social nella speranza di poterlo riabbracciare presto. Il micio è facilmente riconoscibile grazie ad alcuni segni particolari descritti con precisione nell’annuncio. Si tratta di un gatto dal peso di circa 7 chili, che al momento della scomparsa indossava un collare rosso. Il dettaglio fisico più caratteristico, utile per un’identificazione immediata, è la punta della coda spezzata.

La comunità locale è invitata a prestare massima attenzione a giardini, garage o sottoscala della zona, dove il felino potrebbe aver trovato rifugio. In caso di avvistamento, è possibile contattare direttamente la proprietaria al numero 3451741244.