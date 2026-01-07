Scacco matto alla noia: come diventare il nuovo Kasparov

Imparare a decidere muovendo un re: al via a Verona il corso di scacchi per principianti.

Da mercoledì 14 gennaio, il Centro di Comunità dell’Isolo, in via Interrato dell’Acqua Morta 54 a Verona, ospiterà un nuovo corso di scacchi. Un percorso dedicato ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

Gioco e crescita.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Asd Circolo Scacchistico Veronese Battinelli 1911, storica realtà del territorio, e si avvale degli spazi messi a disposizione dall’Associazione Pro Senectute. Il progetto nasce con l’intento di offrire un’alternativa educativa che vada oltre il semplice gioco, stimolando nei partecipanti capacità critiche come la logica, la pazienza e il rispetto dell’avversario.

Andrea Avanzi, presidente della Commissione V della Circoscrizione 1^, ha sottolineato come gli scacchi rappresentino una palestra di vita fondamentale per imparare a prendere decisioni ponderate, competenze preziose tanto a scuola quanto nella quotidianità.

Dettagli e iscrizioni.

Il percorso si articola in otto incontri, con cadenza settimanale ogni mercoledì dalle 16.30 alle 17.45. Il corso è pensato specificamente per i principianti assoluti o per chi ha appena iniziato a conoscere i movimenti delle pedine.

Per le famiglie interessate, è possibile richiedere informazioni o procedere all’iscrizione contattando Stella Becker al numero 328 4336799 o tramite l’indirizzo email sbeckerqueiroz@gmail.com.