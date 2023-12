A San Bonifacio gli studenti imparano dall’Avis a donare il sangue

A San Bonifacio Avis e scuole insieme per donare il sangue.

Anche quest’anno l’Avis di San Bonifacio si prepara a lavorare insieme agli studenti delle scuole della zona che fanno parte del Progetto scuole Regione Veneto, grazie a un accordo con il Ministero dell’Istruzione. Gli incontri tra studenti e volontari hanno l’obiettivo di parlare dell’importanza di aiutarsi a vicenda e di donare il sangue. Un modo in più per migliorare la nostra società, e per capire che solo aiutandoci si potrebbe vivere insieme in pace.

In questo caso sono gli studenti a cui toccherà dare l’esempio e diventare i nuovi donatori, per una società migliore e rispettosa, e soprattutto per fare vivere meglio chi ne ha bisogno. La presidente dell’Avis di San Bonifacio, Marilena Rigodanza: “Desidero esprimere la nostra gratitudine ai dirigenti scolastici e agli insegnanti per il loro impegno in questo progetto che ogni anno ci fa crescere, rendendo la società più civile e libera”.