Sbancato il Gratta & Vinci: trovato il “Turista per sempre” da 2 milioni

Super vincita al bar Cristal di San Bonifacio: un fortunato giocatore con 5 euro si porta a casa quasi due milioni di euro.

La fortuna fa tappa a San Bonifacio, dove un fortunato giocatore ha centrato la vincita massima al Gratta e Vinci “Il Turista Per Sempre”. Il tagliando vincente, dal costo di 5 euro, è stato acquistato presso il Bar Cristal in piazzale Stazione 9, come riferisce Agimeg. Grazie a questo tagliando, il fortunato vincitore si è aggiudicato 300.000 euro subito, una rendita mensile di 6.000 euro per i prossimi 20 anni e un bonus finale di 100.000 euro.

“Il fortunato vincitore ha grattato il biglietto qui nel bar. Aveva acquistato un paio di tagliandi. Poi ci ha portato il biglietto vincente. All’inizio abbiamo pensato si trattasse di uno scherzo, ma poi abbiamo messo il tagliando sotto la macchina e ci è apparsa la scritta ‘Complimenti hai vinto un premio superiore i 20.000 euro’. Abbiamo quindi finito di grattare bene il biglietto e sono apparsi due simboli ‘Turista Per Sempre’. Lì abbiamo capito che aveva vinto tutto”, ha dichiarato ad Agimeg Zhou Yuju, titolare del locale.

“Il fortunato signore lo aveva invece capito subito. Acquista spesso Gratta e Vinci ‘Turista per Sempre’, ma non lo conosciamo personalmente. E’ un uomo di circa 50 anni del sud ma che lavora qui al nord. Stava tornando a casa e si è fermato nel nostro bar. E’ tornato a casa felice, probabilmente anche con la certezza di potersi concedere una pensione anticipata“, ha aggiunto.

Non è la prima volta che il bar Cristal è fortunato. C’è stata una vincita da 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci “Il Miliardario Mega” cinque anni fa. Ma non solo, sono stati vinti premi anche da 100.000 euro, 20.000 euro e 5.000 euro.