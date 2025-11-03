San Bonifacio, un 24enne è stato arrestato per rapina impropria dopo aver rubato il telefono a una ragazza di 18 anni.

I carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne di origini marocchine, poiché gravemente indiziato di aver compiuto una rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio del 31 ottobre, i militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di una giovane 18enne vicentina, la quale aveva poco prima avuto una colluttazione con un uomo che si era impossessato del suo telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

L’immediata attivazione delle pattuglie da parte della Centrale Operativa ha consentito a un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, con il supporto dei carabinieri di Colognola ai Colli, di rintracciare il soggetto grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e da alcuni testimoni. Ne è scaturito un inseguimento a piedi tra i campi della zona, conclusosi dopo pochi minuti, quando il 24enne – nel tentativo di sottrarsi al controllo – ha cercato di nascondersi, venendo tuttavia individuato e bloccato dai militari, nonostante la resistenza opposta. La vittima è stata successivamente accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando di San Bonifacio. Nella mattinata di ieri, 2 novembre, è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto, disposta la liberazione del giovane e rinviato l’udienza a gennaio 2026.