Hellas Verona e Caritas uniti per il progetto “Casa Insieme a Voi”

Presentato allo stadio Bentegodi il progetto di Hellas Verona e Caritas “Casa Insieme a Voi”.

Si è svolta ieri, domenica 2 novembre, la conferenza stampa di presentazione di ‘Casa Insieme a Voi’, il nuovo progetto che Hellas Verona Foundation ha scelto di sostenere in collaborazione con la Caritas Diocesana Veronese.

Tramite ‘Casa Insieme a Voi’, Hellas Verona Foundation e Caritas di Verona uniscono le forze con l’obiettivo di recuperare uno spazio situato in Lungadige Matteotti 8, da trasformare in una nuova casa di accoglienza destinata a giovani donne in difficoltà, vittime di violenza, senza dimora, con impieghi precari o studentesse in condizioni di fragilità economica. L’iniziativa prevede interventi di ristrutturazione, arredamento e ammodernamento degli ambienti, con l’intento di creare spazi di cohousing accoglienti e funzionali, capaci di favorire la condivisione e la rinascita personale. La Caritas di Verona curerà inoltre un percorso di accompagnamento educativo e formativo, finalizzato a promuovere l’autonomia delle ospiti e a sostenerne il reinserimento sociale e professionale.

Durante l’evento, tenutosi allo stadio ‘Bentegodi‘, sono intervenuti don Matteo Malosto, direttore della Caritas Diocesana Veronese, e Irene Toniolo, responsabile del volontariato giovanile di Caritas Diocesana Veronese, che hanno illustrato il progetto; il presidente dell’Hellas Verona Foundation Dirk Swaneveld, il presidente dell’Hellas Verona Italo Zanzi, il vescovo e presidente della Caritas Diocesana Veronese Domenico Pompili e Simona Gioè, CFO del club e consigliera di Hellas Verona Foundation. Alla presentazione erano presenti anche l’altra consigliera della Fondazione, Antonella Benedetti, e numerosi volontari e volontarie di Caritas Verona.