San Bonifacio, sicurezza: arrivano le “zebre” per i pedoni

San Bonifacio: cinque attraversamenti pedonali rialzati e illuminati per la sicurezza.

San Bonifacio, la sicurezza passa dai rialzi: al via cinque nuovi attraversamenti pedonali rialzati per moderare il traffico e tutelare i pedoni. Le nuove “zebre” rialzate e illuminate saranno realizzate in punti strategici, dalla Stazione al Cavalcaferrovia di Villanova.

Un passo avanti per la sicurezza stradale e la moderazione del traffico in città. Il Comune di San Bonifacio ha avviato un piano di interventi che prevede la realizzazione di cinque nuovi attraversamenti pedonali rialzati e illuminati in altrettanti punti nevralgici del territorio urbano.

L’iniziativa, illustrata in una nota diffusa dall’Amministrazione, rientra nel più ampio progetto per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali e per indurre un naturale rallentamento dei veicoli all’interno del centro abitato.

Gli attraversamenti, progettati seguendo le più recenti normative in materia, avranno infatti una duplice funzione: aumentare drasticamente la visibilità dei pedoni in procinto di attraversare e costringere gli automobilisti a ridurre la velocità in prossimità delle “zebre”.

Le strade interessate dai lavori sono state individuate con particolare attenzione al flusso veicolare e alla presenza di pedoni.

Cavalcaferrovia di Villanova (ritenuto un punto strategico).

Piazzale della Stazione Ferroviaria.

Via Fiume, all'angolo con via Isonzo.

Via Prova, nei pressi del civico 15.

Via Prova, nei pressi del civico 96.

Un’importanza particolare è stata riservata all’intervento sul Cavalcaferrovia di Villanova. Il tratto, già sensibile, registra infatti in queste settimane un flusso di veicoli costante in considerazione dei lavori in corso sul vicino ponte di Monteforte, rendendo l’attraversamento pedonale potenziato un’opera di tutela strategica. I lavori sono attualmente in corso.