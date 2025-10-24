Al via la stagione della pallavolo scaligera con 30 squadre in campo

Pallavolo Verona: “Ready to Start” con 30 squadre presentate a Villafranca.

Presentate ufficialmente al Teatro Ferrarini di Villafranca le squadre maschili e femminili, dalla Serie D fino alla A1, della pallavolo scaligera. Dopo l’estate delle Nazionali, scatta l’ora dei club. Con l’evento “Ready to start 2025/2026”, la pallavolo veronese ha alzato ufficialmente il sipario sulla sua nuova stagione sportiva.

Sono state presentate le 30 squadre veronesi, maschili e femminili, che parteciperanno ai campionati nazionali e regionali, coprendo ogni categoria dalla Serie D fino alla massima serie, la A1 Maschile, rappresentata da Rana Verona.

La serata è stata un momento di profonda aggregazione che ha riunito dirigenti, tecnici, atleti e rappresentanti istituzionali per condividere progetti e prospettive future.

Un movimento unito.

Il presidente Fipav Verona, Federico Ceschi, ha sottolineato l’importanza dell’evento: «È il simbolo di quanto la pallavolo veronese sia unita e ambiziosa. Portare in campo 30 squadre, è il frutto del lavoro costante di società serie e competenti. Verona si conferma un territorio ricco di talento e di entusiasmo».

Ospiti e campioni sul palco.

A confermare la centralità del movimento scaligero, l’evento ha visto la partecipazione di numerose figure di spicco, tra cui il consigliere nazionale della Fipav, Stefano Bianchini, il referente Coni Alberto Michetti e il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca.

Grande attenzione ha suscitato la presenza di Marco Valbusa, centrale di Verona Volley e della nazionale italiana U21, che ha mostrato al pubblico la medaglia d’argento conquistata quest’estate ai mondiali di categoria.

Le 30 protagoniste della stagione.

Tra le squadre presentate, il vertice è occupato dalla Rana Verona in Serie A1 Maschile. Seguono i team di Serie B1 Femminile (ISUZU Cerea, Smapiù Arena Volley, Orotig Ara Sport Peschiera), e quelli di Serie B2 Femminile (Peloso Infissi Planet Volley, Marmi Lanza Zevio).

Importante anche la rappresentanza delle categorie regionali: 8 formazioni in Serie C Femminile, 5 in Serie C Maschile, 8 in Serie D Femminile e 2 in Serie D Maschile.