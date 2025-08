San Bonifacio stanzia oltre un milione di euro per la sicurezza

Sicurezza: al via i progetti per il risanamento ponti e prevenzione allagamenti a San Bonifacio.

San Bonifacio punta sulla sicurezza e lo fa con un piano di investimenti da oltre un milione di euro per infrastrutture strategiche, con particolare attenzione alla manutenzione dei ponti ferroviari e alla messa in sicurezza idraulica del quartiere Praissola.

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale del 28 luglio è stato approvato l’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche. Tra gli interventi più rilevanti: 700 mila euro per il risanamento e la messa in sicurezza dei cinque ponti ferroviari del territorio.

I lavori.

I lavori, elaborati sulla base di una dettagliata relazione ingegneristica, sono già in fase progettuale avanzata. Il primo stralcio prevede il recupero strutturale dei tre cavalcavia ferroviari più critici e il rifacimento delle barriere laterali sul cavalcavia per Monteforte. In programma: demolizione del calcestruzzo danneggiato, pulizia delle armature, ricostruzione con materiali tecnici e impermeabilizzazione. L’intervento, già condiviso con RFI, sarà avviato non appena completata la validazione tecnica.

Nel frattempo, dopo il nubifragio del 16 giugno scorso che ha danneggiato il cavalcavia per Monteforte, il Comune è intervenuto con un’azione rapida: in sole quattro ore è stata messa in sicurezza l’area, e in quattro giorni è stata realizzata una carreggiata provvisoria a senso unico per mantenere il collegamento viario.

Un altro cantiere in partenza: 460 mila euro per salvare il quartiere Praissola dagli allagamenti. Infatti, oltre ai ponti, l’Amministrazione comunale ha dato il via libera anche a un altro intervento cruciale: la messa in sicurezza idraulica di Praissola, per un valore di 460 mila euro. Prevista la realizzazione di un nuovo bacino di laminazione da 1.000 metri cubi, in grado di gestire le acque piovane durante le sempre più frequenti precipitazioni intense.

Il progetto prevede la separazione delle acque bianche da quelle nere, una nuova rete di raccolta in via De Gasperi e via Praissola, e il collegamento con le condotte esistenti. I lavori saranno finanziati in gran parte con avanzo di bilancio, scelta che permette di avviare subito l’iter realizzativo.