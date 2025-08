Bosco Chiesanuova capitale del cinema di montagna: al via il Film Festival della Lessinia.

Dal 22 al 31 agosto torna il Film Festival della Lessinia, che quest’anno taglia il traguardo della trentunesima edizione. Presentata ufficialmente nella Sala Rossa della Provincia di Verona, la rassegna internazionale è diventata negli anni un punto di riferimento per chi ama il cinema e la cultura legata alla montagna.

Oltre 100 eventi animeranno il Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova e altri luoghi del territorio veronese, con 86 film in programma provenienti da 35 Paesi, tra cui 8 anteprime mondiali e 28 anteprime italiane. Non solo proiezioni: il festival offrirà anche escursioni, presentazioni editoriali, concerti, laboratori e tavole rotonde, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

Tra gli ospiti d’eccezione di quest’anno: Moni Ovadia e Marco Paolini, accanto a numerosi registi, autori e attori italiani e internazionali.

Il festival rinnova anche il suo impegno civile, aderendo alla campagna R1PUD1A promossa da Emergency, che riunisce diversi festival italiani in un appello condiviso per la pace e contro la guerra, in nome dell’articolo 11 della Costituzione.

Durante la conferenza stampa del 1° agosto sono intervenuti Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona, il direttore artistico Alessandro Anderloni, Renato Cremonesi, presidente del festival, e il sindaco di Bosco Chiesanuova Claudio Melotti, che hanno sottolineato l’importanza di una rassegna che riesce a valorizzare il territorio, promuovere il dialogo tra culture diverse e raccontare, anno dopo anno, le vite e le sfide delle comunità montane di tutto il mondo.