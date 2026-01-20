Crisi dei Comuni dell’est, il prefetto di Verona ha nominato i commissari per i Comuni di San Bonifacio e Colognola ai Colli.

Il prefetto di Verona, Demetrio Martino, dopo aver avviato il procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali di San Bonifacio e Colognola ai Colli, a seguito delle avvenute dimissioni contestuali dalla carica di consigliere comunale della metà +1 (escluso il sindaco), ha disposto l’adozione del decreto di sospensione dei rispettivi consigli comunali con contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente, con i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

In particolare sono stati nominati Gaetano Losa, vice prefetto vicario della prefettura di Verona per il Comune di San Bonifacio, e Gabriella Mucci, vice prefetto, titolare dell’Area enti locali ed elettorale della prefettura di Verona, per il Comune di Colognola ai Colli.