Il capitano Antonio Fallo, 32 anni, è il nuovo comandante della Compagnia carabinieri di San Bonifacio.

Dal 15 settembre, la Compagnia carabinieri di San Bonifacio ha come nuovo comandante il capitano Antonino Fallo, 32 anni, di origine romane. Succede al maggiore Gianluca Sanzò, trasferito ad altro Comando carabinieri di Roma.

Il capitano Fallo, sposato e padre di un bambino, ha intrapreso il percorso militare nel 2014 presso l’Accademia Militare di Modena e, dopo due anni, ha proseguito gli studi alla Scuola ufficiali carabinieri, conseguendo la laurea in giurisprudenza nel 2019. Dopo il completamento della formazione, dal 2019 al 2021, ha prestato servizio nell’Organizzazione mobile come comandante di plotone del Reggimento carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna.

Negli anni successivi, dal 2021 al 2023, ha guidato il Nucleo operativo e radiomobile di San Lazzaro di Savena (BO) e ha recentemente prestato servizio come comandante della 1a Sezione del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Salerno, dove è stato responsabile delle indagini nei settori della criminalità organizzata, omicidi e catturandi.

Il comandante provinciale, colonnello Claudio Papagno, ha dato il benvenuto all’Ufficiale suo diretto collaboratore, augurandogli buon lavoro. Dal suo canto, il capitano Fallo ha assicurato il proprio impegno e il massimo sforzo per contrastare ogni forma di illegalità.