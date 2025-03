A Verona il vino è protagonista: Vinitaly and the City accende la città

Calici in alto a Verona: tutto pronto per Vinitaly and the City, tre giorni di di-vino piacere.

Dal 4 al 6 aprile Verona si trasforma nella capitale del vino con Vinitaly and the City, l’evento dedicato agli appassionati che affianca il famoso Salone Vinitaly. Tre giorni di degustazioni, masterclass, incontri e spettacoli nei luoghi storici della città: Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale.

Percorso enogastronomico tutto italiano.

Piazza dei Signori ospita le degustazioni del Consorzio Tutela Doc delle Venezie e le ultime tendenze della mixology con brand come Martini e Campari.

ospita le degustazioni del e le ultime tendenze della mixology con brand come Martini e Campari. Cortile Mercato Vecchio accoglie le eccellenze della Regione Calabria e della Regione Sardegna .

accoglie le eccellenze della . Cortile del Tribunale propone i migliori vini della Regione Campania e una selezione dalla Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso . Qui si potranno assaggiare anche piatti tipici come il Riso all’isolana e all’Amarone e gli arancini di riso .

propone i migliori vini della e una selezione dalla . Qui si potranno assaggiare anche piatti tipici come il e gli . Torre dei Lamberti ospita il Consorzio Tutela Lugana Doc.

Degustazioni, incontri e cultura.

Il programma è ricco di Wine Talks e masterclass, con appuntamenti che raccontano le tradizioni vinicole di tutta Italia.

“Hellas in Wine” con degustazioni all’ Hellas Store (ogni giorno dell’evento).

con degustazioni all’ (ogni giorno dell’evento). Premio Diapason 2025 , che svelerà i migliori vini spumanti italiani (5 aprile, ore 15).

, che svelerà i italiani (5 aprile, ore 15). Incontri letterari con Feltrinelli Librerie alla Loggia di Fra’ Giocondo.

con alla Loggia di Fra’ Giocondo. Spettacoli e musica live , tra cui l’evento con la DJ Ema Stokholma in Piazza dei Signori (5 aprile, ore 21).

, tra cui l’evento con la DJ in Piazza dei Signori (5 aprile, ore 21). Visite guidate nei luoghi storici di Verona, tra cui Corte Sgarzerie e la Villa Romana di Valdonega.

Orari e biglietti.

Venerdì 4 aprile dalle 18:00 alle 23.

dalle 18:00 alle 23. Sabato 5 e domenica 6 aprile dalle 15:00 alle 23.

I carnet degustazione si possono acquistare online fino al 3 aprile a 16,50 euro e nei giorni dell’evento a 20 euro alle casse di Piazza dei Signori.

L’evento è organizzato da Veronafiere con il supporto del Comune di Verona, Provincia di Verona e Fondazione Cariverona.