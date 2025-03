Nogarole Rocca, Poste cambia volto: ufficio chiuso per lavori, dove andare

Poste Italiane a Nogarole Rocca: ufficio chiuso al pubblico per dare più servizi. Dove andare.

L’ufficio postale di Nogarole Rocca, in via Roma 30, sarà rinnovato per offrire un servizio più moderno ed efficiente ai cittadini. L’intervento fa parte del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, con cui Poste Italiane punta a semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15 mila abitanti. L’obiettivo è rendere più facile la vita ai cittadini, riducendo il divario digitale e migliorando l’accoglienza negli uffici postali.

Uffici alternativi durante i lavori.

Durante il periodo di chiusura, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali vicini per svolgere operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate.

Trevenzuolo (viale Papa Giovanni XXIII). Orari: lunedì-venerdì 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.

(viale Papa Giovanni XXIII). lunedì-venerdì 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45. Mozzecane . Orari: lunedì-venerdì 08:20 – 13:35, sabato 08:20 – 12:35.

. lunedì-venerdì 08:20 – 13:35, sabato 08:20 – 12:35. Villafranca di Verona . Orari: lunedì-venerdì 08:20 – 19:05, sabato 08:20 – 12:35.

. lunedì-venerdì 08:20 – 19:05, sabato 08:20 – 12:35. Servizi extra: sportello Atm disponibile 24 ore su 24.

L’ufficio postale di Nogarole Rocca riaprirà al termine dei lavori, mantenendo gli orari abituali.