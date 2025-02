Stent all’avanguardia all’ospedale di Borgo Trento: “Primi in Veneto, secondi in Italia”

Nuovi stent all’avanguardia all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

Primi in Veneto e secondi in Italia: all’ospedale di Borgo Trento a Verona è stato impiantato con successo un nuovo stent BeFlared, un dispositivo all’avanguardia per il trattamento dell’aneurisma dell’aorta toraco-addominale.

Grazie a questa innovazione, il posizionamento dello stent è più preciso e rapido: l’intervento si riduce da 5 a circa 2 ore, con meno anestesia, minore dolore e una degenza più breve. L’équipe della Uoc Chirurgia Vascolare Aoui, guidata da Gian Franco Veraldi, ha acquisito la competenza necessaria per eseguire questa procedura complessa, garantendo ai pazienti un trattamento sempre più sicuro ed efficace.

“I vantaggi clinici sono indubbi – sottolinea Veraldi – minore invasività, minori rischi e un recupero più rapido per i pazienti”.