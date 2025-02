Essere un pilota di Formula 1 per un weekend: l’evento di Aci Verona

Tutto pronto per l’evento di Aci Verona: “Safety&Charity” per provare l’ebrezza della velocità.

Aci Verona propone un weekend all’insegna della sicurezza stradale e del divertimento inclusivo: è il “Safety&Charity” per chi sogna di essere un pilota per un giorno. Con corsi di guida sicura, simulatori e Taxi Drift Experience: sabato 1 e domenica 2 marzo, nel parcheggio P7 della Fiera di Verona, ci sarà Aci Verona Safety&Charity. Si tratta di un evento organizzato da Automobile Club Verona in collaborazione con Ulss 9 Scaligera, Questura, VeronaFiere e con il patrocinio del Comune di Verona. L’iniziativa punta a sensibilizzare sulla sicurezza stradale e allo stesso tempo, a offrire esperienze diverse e accessibili a tutti, coinvolgendo anche circa 200 persone con disabilità.

Il programma.

Corsi di guida sicura per autisti professionisti e forze dell’ordine , già al completo, in programma sia sabato che domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 .

per , già al completo, in programma sia sabato che domenica dalle . Percorso Drift , con piloti esperti che offriranno una spettacolare dimostrazione di guida sportiva e daranno la possibilità ai più coraggiosi di provare la Taxi Drift Experience , per vivere l’ adrenalina sul sedile passeggero .

, con che offriranno una spettacolare e daranno la possibilità ai la , per vivere l’ . Drifting Therapy , dalle 12 alle 14 , dedicata a persone con disabilità, che potranno salire a bordo di auto sportive e scendere in pista al fianco di piloti professionisti.

, dalle , dedicata a che potranno salire a e scendere in pista al fianco di piloti professionisti. Simulatori di guida , tra cui uno specificamente pensato per persone con disabilità .

, tra cui uno specificamente . 1° Trofeo Rally Slot Car Safety&Charity, sabato alle 14:30, con modellini radiocomandati che sfideranno un percorso ispirato al Rally Due Valli.

Evento senza barriere.

“L’evento unisce sicurezza e attenzione al sociale. Non si tratta solo di inclusione, ma di offrire esperienze accessibili a tutti”, ha dichiarato l’assessora alle Politiche sociali, Luisa Ceni.

Un concetto ribadito anche dalla direttrice dell’Ulss 9, Patrizia Benini, che ha spiegato come 200 persone con disabilità avranno la possibilità di partecipare attivamente alle attività.

“Safety&Charity è un evento senza scopo di lucro“, ha sottolineato il direttore di Aci Verona, Riccardo Cuomo. “Anche le aziende partecipanti hanno condiviso questa filosofia e i proventi saranno interamente devoluti in beneficenza“.

Nel piazzale sarà allestita anche un’area ristoro con stand enogastronomici e musica per tutta la durata dell’evento.