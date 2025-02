Maxi operazione anti baby gang, 73 arresti in tutta Italia: coinvolta anche Verona

Maxi operazione della polizia contro le baby gang, arresti e controlli nelle zone calde in tutta Italia: coinvolta anche Verona.

Una vasta operazione della polizia di Stato ha portato a un duro colpo alle baby gang e alla criminalità giovanile in tutta Italia. L’operazione, conclusa nella notte, ha visto il coinvolgimento di oltre 1000 agenti impegnati su tutto il territorio nazionale, coprendo più di 40 province da Nord a Sud, compresa anche Verona.

L’azione delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia in stato di libertà di 142 giovani per reati quali ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere, nonché detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tra questi, 29 risultano essere minorenni. Inoltre, sono stati arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 73 persone, 60 maggiorenni e 13 minorenni, accusati di reati contro la persona, il patrimonio e per il traffico di droga.

L’operazione ha riguardato zone considerate ad alto rischio, con particolare attenzione alle aree di spaccio e della cosiddetta “movida”. Sono stati controllati circa 13mila giovani, di cui 3mila minorenni. I controlli hanno interessato 150 immobili, tra cui 2 istituti scolastici e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

Oltre agli arresti e alle denunce, sono state elevate 198 sanzioni amministrative, soprattutto per uso di sostanze stupefacenti e per la somministrazione illecita di bevande alcoliche ai minori. Sul fronte della sicurezza stradale, sono stati controllati 2.700 veicoli e contestate oltre 90 violazioni al codice della strada.