Una statua a San Zeno per celebrare il Papà del Gnoco

Una statua a San Zeno per celebrare Papà del Gnoco: l’inaugurazione.

A Verona il nuovo anno sta per aprire le porte al Carnevale e a una grande novità: una nuova statua dedicata al Papà del Gnoco, simbolo del Bacanal. L’inaugurazione è prevista per il 6 gennaio in piazza San Zeno, proprio in occasione dell’Epifania.

Alta cinque metri e mezzo, la statua è stata realizzata dalla famiglia Cinquini di Viareggio, celebre per il loro lavoro legato al Carnevale. Il presidente del Bacanal, Valerio Corradi, ha raccontato come questa iniziativa celebri la 495esima edizione del Carnevale veronese.

Dopo la collocazione della statua, il clima festoso continuerà con una cerimonia in piazza Bra, dove le maschere tradizionali, accompagnate da bande musicali e majorettes, daranno il via ufficiale al Carnevale.

Intanto, il Papà del Gnoco in carica, in attesa di essere sostituito il 19 gennaio con l’elezione del nuovo Sire, porterà un gesto di solidarietà alla Casa della Giovane. Saranno donati oltre 1.600 euro raccolti durante la festa di Natale per sostenere donne in difficoltà e vittime di violenza.

Ma il Carnevale non si ferma qui. Domenica sarà il turno di Mastro Sogar, la maschera storica di San Michele Extra, e per molte altre maschere veronesi il 12 gennaio sarà un vero “election day”. Si voterà nei quartieri per scegliere i nuovi rappresentanti, come il Re Goloso e il Duca della Pearà.