Rivoluzione parcheggio di Porta Palio: un’oasi verde con 888mila euro di fondi Ue.

Il parcheggio di Piazzale Porta Palio, una distesa d’asfalto di 8 mila metri quadrati e area di sosta centrale molto frequentata, cambia volto. La Giunta comunale di Verona ha infatti approvato l’aggiornamento del Quadro Esigenziale per la riqualificazione del sito, che rientra nel più ampio programma europeo Por Fesr 2021–2027 per lo Sviluppo Urbano Sostenibile.

L’intervento, che costituisce il terzo lotto del progetto di riqualificazione del Percorso delle Mura cittadine, ha un valore di 888.888,89 euro e punta a trasformare l’area in un “parcheggio verde“, più funzionale e soprattutto sostenibile.

Stop all’asfalto, spazio al drenaggio e agli alberi.

Il progetto prevede una rivoluzione nella gestione dello spazio. Verrà riordinata la sosta con la creazione di nuovi stalli a lisca di pesce e, soprattutto, verrà sostituita la pavimentazione bitumata con una superficie drenante, inerbita e a griglia. Questa scelta non è solo estetica, ma è fondamentale per migliorare il deflusso delle acque meteoriche, un problema storico delle grandi superfici asfaltate.

Cruciale sarà l’introduzione di elementi naturali: verranno realizzate aiuole e messe a dimora alberature autoctone (verde urbano sostenibile), che contribuiranno a ridurre l’impatto climatico della zona e a migliorare la qualità dell’aria. Il piano include anche una nuova e più efficiente illuminazione pubblica.

L’Assessore alle Strade e al Verde Federico Benini ha commentato: «Andiamo a mettere concretamente mano a una zona centrale molto utilizzata della nostra città. Un intervento che, nel riqualificare il parcheggio, mira a renderlo una vera e propria oasi climatica grazie ad un investimento importante in opere di verde che andranno a trasformare così ottomila metri quadrati di asfalto».