“Viaggio nel Tempo”: set ottocentesco al Parco Sigurtà

Viaggio nel Tempo: al Parco Sigurtà si torna nell’Ottocento tra i fasti della principessa Sissi.

Domenica 21 settembre al Giardino Sigurtà, la decima edizione di “Viaggio nel Tempo”, l’evento che trasforma il Parco in un set ottocentesco. Protagonisti: dame in crinolina, eleganti cavalieri, carrozze storiche e balli d’epoca.

Saranno oltre 800 i figuranti in costume pronti a far rivivere le atmosfere del secolo di Sissi tra picnic scenografici, sfilate e spettacoli. A fare da cornice, i 600 mila metri quadrati di prati, boschi e laghetti che renderanno l’esperienza ancora più suggestiva.

Tra i momenti più attesi ci saranno il Déjeuner sur l’Herbe, con rievocazioni di picnic storici lungo i viali del parco, e il Battesimo della Carrozza, che permetterà ai visitatori di provare l’emozione di un giro su veicoli d’epoca trainati da cavalli. Non mancheranno la sfilata delle carrozze ottocentesche, il concorso di eleganza dedicato a questi mezzi e la rara esposizione delle storiche carrozze della famiglia Sigurtà.

Ad animare la giornata anche danze ottocentesche, curate dalle associazioni specializzate e accompagnate dall’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, oltre a esposizioni di velocipedi e automobili d’inizio Novecento, tra cui una Oldsmobile Curved Dash del 1904, una Lancia Theta Spider del 1915 e una BMW R62 del 1928.

Per chi desidera vivere l’evento in prima persona, il parco offre un biglietto speciale da 5 euro per chi entrerà in abiti fedelmente ottocenteschi (anziché 18 euro). I tagliandi sono già disponibili online su sigurta.it. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a domenica 28 settembre.