Servizio civile a Verona: 29 giovani in prima linea per la comunità

“Scegliere di esserci”: l’assessore Buffolo saluta i giovani volontari del servizio civile di Verona.

Servizio Civile, i giovani in prima linea per Verona: l’assessore Buffolo li accoglie e rilancia sui valori dell’impegno civico. “Scegliere di esserci, di fare la differenza, di imparare facendo”. Con queste parole Jacopo Buffolo ha accolto i nuovi volontari del Servizio Civile Universale del Comune di Verona, aprendo un anno di esperienze, crescita e cittadinanza attiva.

È iniziata con un caloroso benvenuto la nuova avventura per i 29 giovani che hanno scelto di dedicare un anno della loro vita al Servizio Civile Universale, entrando negli uffici e nei servizi del Comune di Verona.

“Iniziare un anno di Servizio Civile significa scegliere – ha detto Buffolo –. Scegliere di esserci, di mettersi a disposizione, di imparare facendo. Scegliere di non restare spettatori, ma di diventare parte attiva della propria comunità”.

L’incontro è stato anche l’occasione per rilanciare l’impegno dell’amministrazione nel rendere questa opportunità sempre più accessibile, radicata nei valori della pace, della nonviolenza e dell’inclusione.

I 29 volontari saranno distribuiti in diversi servizi comunali, portando nuova energia in settori fondamentali per la cultura, il sociale, l’ambiente e l’innovazione.

Queste le sedi di destinazione.

5 volontari al Servizio Biblioteche di Pubblica Lettura.

2 al Centro Audiovisivi.

2 alla Galleria d’Arte Moderna (Gam).

6 al Museo di Castelvecchio.

3 al Museo di Storia Naturale.

2 al Servizio Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Unesco.

3 al Centro interculturale Casa di Ramia.

4 al Servizio Innovazione Amministrativa, Attuazione Sussidiarietà e Centro Riuso Creativo e Sostenibilità.

1 al Servizio Politiche del Lavoro.

1 al Servizio Politiche Giovanili.