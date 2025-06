Verona si rimette in moto: torna “Parchi e Movimento”

Sport all’aria aperta, benessere e divertimento nei parchi di Verona provincia: torna “Parchi e Movimento”.

Verona si risveglia all’insegna del benessere: dopo il successo degli anni passati, torna “Parchi e Movimento”, l’iniziativa firmata Uisp Verona Aps, in collaborazione con Ulss, Comuni e associazioni sportive locali, che trasforma i parchi in palestre a cielo aperto. Un’occasione gratuita e accessibile a tutti, per rimettersi in forma, socializzare e godere degli spazi verdi cittadini.

Da giugno a settembre, decine di appuntamenti animeranno i parchi di Verona e della provincia, offrendo una varietà di discipline pensate per ogni fascia d’età: risveglio muscolare, yoga, danza, ginnastica dolce, Nordic Walking, Parkour, arti marziali, pilates, zumba, capoeira, meditazione e molto altro.

Il progetto rientra nel Piano della Prevenzione Regionale 2022–2025 e punta a contrastare la sedentarietà promuovendo uno stile di vita attivo come strumento di salute e felicità. Non solo sport, quindi, ma un investimento sul benessere psicofisico delle persone, sul senso di comunità e sulla valorizzazione degli spazi pubblici.

Dieci i parchi coinvolti a Verona.

1^ Circoscrizione : Piazza Isolo e Parco delle Mura.

: Piazza Isolo e Parco delle Mura. 2^ Circoscrizione : Parco Baganzani e Parco di Avesa.

: Parco Baganzani e Parco di Avesa. 3^ Circoscrizione : Parco San Marco, Parco di Viale Colombo, Parco Maggiolino.

: Parco San Marco, Parco di Viale Colombo, Parco Maggiolino. 5^ Circoscrizione : Parco San Giacomo.

: Parco San Giacomo. 6^ Circoscrizione: Parco Santa Croce.

Il programma, ricco di novità, include attività specifiche per ragazzi – come il Parkour – e proposte su misura per gli anziani, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera famiglia e costruire Comunità Attive, inclusive e in salute.

Tutti gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita. Per scoprire date, orari e sedi degli appuntamenti, è disponibile il calendario completo sul sito ufficiale: www.parchiemovimento.com.