Sciopero e presidio alla Demetra di Nogara: “No ai licenziamenti”

Nogara, tutto pronto per lo sciopero e il presidio alla Demetra: “No ai licenziamenti”.

La Fiom-Cgil Verona con Rappresentanza Sindacale Unitaria, annuncia uno sciopero e un presidio davanti agli stabilimenti della Demetra di Nogara, in via Labriola 2. La mobilitazione nasce in risposta al piano di licenziamenti che coinvolge 22 dipendenti su un totale di 53, mettendo a rischio la loro occupazione e il futuro delle loro famiglie.

Venerdì 14 febbraio i lavoratori manifesteranno per chiedere il ritiro della decisione aziendale, evidenziando come “questa scelta comprometta la stabilità di chi opera da anni all’interno dell’azienda”.

“Il diritto al lavoro viene messo in discussione e la riduzione del personale crea un forte clima di incertezza, con conseguenze non solo per i dipendenti coinvolti ma per l’intero territorio”, chiosa il sindacato.

Il sindacato chiede alla Demetra di “rivedere la propria posizione e di avviare un confronto con le parti sociali per individuare soluzioni alternative ai licenziamenti – e conclude -. La tutela dei lavoratori e il rispetto dei loro diritti restano al centro della vertenza, con l’obiettivo di garantire un futuro più sicuro e stabile a chi rischia di perdere il proprio impiego“.