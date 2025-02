Spaccata alla gioielleria dello stadio: banditi in fuga, uno si getta nel Camuzzoni

Scene da film in zona stadio a Verona: prima la tentata spaccata alla gioielleria, poi la fuga dei banditi.

Scene da film nella tarda serata di ieri, lunedì 10, in zona stadio a Verona: era circa mezzanotte quando ignoti banditi hanno tentato la spaccata alla gioielleria Zavatteri di via Sansovino, usando un’auto come ariete per sfondare la vetrina.

Il tentativo però è andato a vuoto, la saracinesca della gioielleria ha resistito ai colpi in retromarcia dell’auto. A quel punto i banditi, probabilmente tre, dopo aver spaccato la vetrina con un estintore si sono dati alla fuga precipitosa, inseguiti da carabinieri e polizia. Uno di loro, a piedi, per sfuggire alla cattura si è tuffato nel canale Camuzzoni, dal quale è stato ripescato, in gravi condizioni, dai vigili del fuoco.