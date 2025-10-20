Il quartiere della Sacra Famiglia a Verona Sud ha cambiato volto, grazie alla riqualificazione di piazzale Sforni: ecco com’è.

Il quartiere della Sacra Famiglia a Verona Sud ha cambiato volto, grazie alla riqualificazione di piazzale Sforni, confinante con l’area del sagrato della chiesa dedicata appunto alla Sacra Famiglia, su via Vigasio.

Ultimato un ampio intervento che ha interessato le aree attigue al piazzale, con la sistemazione del parco circostante la chiesa, tra via Vigasio e via Giove, con nuove piantumazioni e percorsi pedonali interni di attraversamento.

Il sagrato, che si presentava come un ampio slargo asfaltato pressoché informe, circondato da aree verdi seminate a prato e piantumate ma non connesse tra loro, oggi è un grande spazio pedonale completamente rifatto circondato dal verde, grazie all’unione delle due aree verdi di fronte alla chiesa.

All’interno del nuovo giardino è stato realizzato un percorso pedonale che lo attraversa da Nord a Sud. L’area è stata inoltre attrezzata con panchine e sono stati posti a dimora nuovi alberi e arbusti. Il tutto senza barriere architettoniche e a disposizione del quartiere. Nella parte più a Sud, inoltre, è stata realizzata una pista ciclo pedonale in sostituzione dell’esistente stradello in terra battuta.

Marciapiedi e telecamere per la sicurezza.

L’area verde è delimitata da nuovi marciapiedi di collegamento fra la chiesa e la parte più a Sud e che fungono anche da percorsi ciclopedonali. Installato anche un nuovo impianto di illuminazione pubblica su tutta la superficie riqualificata. Sono stati ridisegnati i parcheggi con l’aumento degli stalli anche in prossimità del sagrato.

Nella piazza, su indicazione dell’assessorato alla Sicurezza, è stato implementato il sistema di videosorveglianza cittadino con una seconda telecamera mentre una terza è nella zona di via Selenia, come richiesto dai residenti. Tutte le telecamere sono collegate con le centrali operative della polizia locale e della Questura.