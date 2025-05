Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una profonda saccatura posta sulla Scandinavia condiziona in modo negativo il tempo nel Mediterraneo ma tale struttura pare finalmente lasciare spazio a una rimonta decisa dell’alta pressione a iniziare proprio da questo fine settimana.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato poche variazioni rispetto il giorno precedente con tempo variabile, ampie schiarite si alternano ad annuvolamenti associati a possibili brevi acquazzoni o temporali, in un trend di incertezza tipico della stagione primaverile. I venti persistono da est e le temperature sono previste in lieve aumento.

Per domenica condizioni sempre più stabili con cielo poco nuvoloso o al massimo variabile, basse o nulle possibilità di pioggia. Nel corso del giorno è atteso un ulteriore miglioramento generale con condizioni tipiche della stagione in corso. Temperature stabili se non in lieve ulteriore aumento.

Tendenza.

Non sono esclusi elementi di incertezza nel corso dei primi giorni della nuova settimana ma le temperature sono previste in aumento, tornando sopra le medie del periodo. In particolare da metà della stessa, dovremmo assistere all’entrata in scena di una situazione di stabilità e di clima da fine stagione, quasi di stampo estivo. Se sarà confermato da metà settimana e in seguito dovrebbe giungere l’anticiclone africano che porterebbe le temperature massime vicine ai 30° quindi sopra la media.