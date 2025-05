Un 28enne è stato arrestato in flagranza per furto aggravato dopo aver tentato di rubare generi alimentari alla Lidl di Legnago.

Ruba generi alimentari al supermercato Lidl di Legnago, 28enne arrestato per furto. Nel pomeriggio di giovedì 22 i carabinieri di Legnago hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 28enne, di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato in concorso.

Il giovane é stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza del supermercato Lidl nel momento in cui s’impossessava di generi alimentari dagli espositori per poi occultarli in uno zaino.

Il 28enne, con l’aiuto di un complice poi datosi alla fuga, tentava di allontanarsi dal supermercato con la refurtiva, ma grazie alla tempestiva segnalazione fatta dagli addetti alla vigilanza, l’uomo veniva bloccato dai carabinieri che, tempestivamente giunti sul posto, lo arrestavano per furto aggravato. La refurtiva, per un valore di 263 euro, è stata recuperata dai militari dell’Arma e riconsegnata alla parte offesa.

L’arrestato, informata la Procura della Repubblica di Verona, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma carabinieri di Legnago. Nella mattinata odierna è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di richiesta dei termini a difesa, rinviato l’udienza a giugno 2025.