Ultimi sprazzi d’estate a Verona, da lunedì crollo delle temperature

Meteo, addio estate: dopo il weekend, il freddo d’autunno si fa spazio anche a Verona.

Weekend estivo a Verona, ma da lunedì torna l’autunno: per questo fine settimana in Veneto il meteo annuncia gli ultimi scampoli d’estate. Sole e caldo domineranno sabato e domenica, con punte di 30 gradi anche a Verona e un clima afoso nelle ore centrali.

Ma il sole non durerà a lungo. Da lunedì 22 settembre un fronte di correnti fredde nord-atlantiche farà irruzione sul Mediterraneo, portando piogge, temporali e un calo netto delle temperature. Entro metà settimana, le massime potrebbero scendere di circa 10 gradi, attestandosi attorno ai 20 gradi, mentre in montagna la prima neve settembrina potrebbe comparire già sopra i 2 mila metri.