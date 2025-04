Lessinia, un “alveare” di idee: nasce il centro dedicato alle api

Il tesoro della Lessinia ha sei zampe: Malga Derocon diventa il santuario delle api di montagna.

Malga Derocon diventa la casa delle api di montagna: al via un nuovo centro dedicato all’apicoltura in Lessinia. Una novità nel cuore del Parco Naturale Regionale della Lessinia: da maggio, questa storica struttura diventa ufficialmente la casa delle api di montagna. Il Parco ha affidato in concessione per cinque anni la gestione all’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, con l’obiettivo di trasformare la malga in un centro di riferimento per l’apicoltura d’alta quota, la sensibilizzazione ambientale e l’educazione alla sostenibilità.

Il taglio del nastro è fissato per domenica 18 maggio, data in cui verrà inaugurato ufficialmente questo nuovo polo montano dedicato alla biodiversità.

Sotto la guida dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, che nel solo territorio veronese rappresenta circa 900 apicoltori e complessivamente oltre 3.000 soci, Malga Derocon si prepara a diventare un punto d’incontro tra natura, sapere e comunità.

Attività per scuole, cittadini e amanti della montagna.

La nuova gestione della malga prevede attività didattiche, incontri divulgativi e corsi tecnici, pensati sia per chi lavora nel settore, sia per chi desidera avvicinarsi al mondo delle api. Sono previsti anche eventi pubblici e giornate educative per le scuole, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza su temi come biodiversità, agricoltura sostenibile e cura del paesaggio.

Grazie al lavoro degli apicoltori e alla presenza delle arnie, Malga Derocon sarà anche un esempio concreto di gestione del territorio a basso impatto ambientale, in grado di valorizzare il paesaggio e la cultura rurale della Lessinia.