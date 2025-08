Aperte le iscrizioni per il Talent Show alla Fiera della polenta di Vigasio

C’è chi canta, chi balla, chi fa ridere o stupisce con giochi di prestigio. Ora, per tutti loro, arriva un’occasione unica: salire sul palco della Fiera della Polenta e mostrare al pubblico il proprio talento. Nell’ambito della 27ª edizione della manifestazione, in programma a Vigasio dal 16 ottobre al 9 novembre 2025, la serata di sabato 1° novembre sarà dedicata al “Talent Show in Fiera”, un concorso aperto a performer di ogni età e disciplina artistica.

A partire dalle 21, i partecipanti si esibiranno davanti a spettatori e giuria, sfidandosi a colpi di voce, passi di danza, sketch comici, monologhi teatrali o numeri di magia. In palio, per il primo classificato, un buono acquisti da 500 euro offerto da Vigasio Eventi. Riconoscimenti speciali anche per il secondo e terzo posto.

Le iscrizioni sono già aperte e non prevedono limiti di età, ma attenzione: il numero massimo di partecipanti è fissato a 20. Saranno accettate le prime candidature arrivate entro il 22 settembre. Per aderire, basta scaricare e compilare il modulo disponibile sulla pagina Facebook ufficiale della Fiera della Polenta: facebook.com/fieradellapolenta.

Un’occasione per chi ha sempre sognato di esibirsi davanti a un pubblico e, chissà, magari scoprire di avere le carte in regola per andare ben oltre il palcoscenico della Fiera.