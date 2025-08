Controlli a Legnago, un espulso e un denunciato per furto

I controlli della polizia a Legnago.

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, al fine di incrementare il livello di sicurezza nelle aree del territorio veronese considerate più sensibili. Proprio ieri, è stato messo in campo un nuovo servizio straordinario a Legnago, al fine di prevenire e contrastare gli episodi delittuosi recentemente segnalati, verificatisi nel citato comune.

L’intensa attività, durata all’incirca cinque ore, ha coinvolto i poliziotti della Questura di Verona, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Legnago. Dal primo pomeriggio fino alla sera, sono stati passati al setaccio parchi pubblici, esercizi commerciali e zone circostanti le scuole. I controlli sono stati estesi con particolare attenzione anche all’area della stazione ferroviaria ed hanno interessato la maggior parte delle arterie stradali del Comune della bassa veronese.

I risultati dei controlli.

Nel complesso, l’attività espletata ha consentito di identificare 67 persone, alcune delle quali straniere. Sei di queste sono state accompagnate in Questura per approfondimenti connessi alla loro posizione sul territorio nazionale. In esito alle verifiche effettuate dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, a carico di 1 è stata emessa un’espulsione con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Durante il servizio, a seguito di una segnalazione, i poliziotti hanno fermato un cittadino di nazionalità marocchina che è stato denunciato per furto in un esercizio commerciale. L’attività messa in campo ieri, che si inserisce nel contesto di un più ampio piano di controllo avviato dalla Questura scaligera, proseguirà in futuro anche in altre aree della provincia, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio.