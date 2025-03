Gestione “speciale” per il bar del Circolo di Montorio: è la Cooperativa Panta Rei

Montorio, il bar del Circolo 1° Maggio sarà gestito dalla Cooperativa sociale Panta Rei che dà lavoro a chi è più fragile.

A Montorio, il bar punto di ristoro del Circolo 1° Maggio avrà presto una nuova gestione: la Cooperativa sociale Panta Rei. La concessione è della durata di nove anni. La decisione è stata approvata dalla giunta comunale.

L’assegnazione è avvenuta in virtù del progetto di bar sociale presentato dalla Cooperativa, che ha come obiettivo non solo la somministrazione di cibi e bevande, ma anche l’inserimento lavorativo di persone in situazione di fragilità. Il progetto si svilupperà in collaborazione con la società che gestisce gli impianti sportivi del Circolo, per creare un punto di riferimento accogliente e inclusivo per la comunità.

Per poter aprire al pubblico, il locale sarà sottoposto a lavori di riqualificazione, con un investimento stimato in circa 95 mila euro. Gli interventi previsti riguardano gli impianti elettrici e la caldaia della cucina, la sistemazione del portico, il rifacimento del pavimento del bar e l’installazione di nuovi serramenti e rivestimenti per la cucina. L’obiettivo è completare i lavori il prima possibile, così da poter aprire già prima di Pasqua, in tempo per le numerose iniziative organizzate all’interno del Circolo.