Da Verdi a Chopin, dalla Lessinia al Garda: due appuntamenti per il Verona Piano Festival.

Dal cuore della Lessinia fino alle sponde del Garda, la musica sarà protagonista con due appuntamenti del Verona Piano Festival, la rassegna ideata dal maestro Roberto Pegoraro che porta la grande musica nei luoghi più suggestivi della provincia.

Programma.

Il primo concerto è in programma stasera, lunedì 18 agosto alle 21 nella chiesa di San Bernardo a Bosco Chiesanuova con Grandi pagine dell’opera lirica. In scaletta alcune delle arie più celebri di Rossini, Mozart, Bizet, Puccini, Cilea, Leoncavallo, Mascagni e Verdi. A interpretarle sarà l’ensemble Oboeinharmony, formato dal soprano Alessandra Andreetti insieme a Fabrizio Baldon (oboe), Camillo Papitto (violino), Ilir Bakiu (violoncello) e Sonia Zaramella (pianoforte). L’ingresso è libero.

Martedì 19 agosto, sempre alle 21, il festival si sposta al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda con la pianista Michelle Candotti, seconda classificata alla scorsa edizione del Verona International Piano Competition. Il suo recital, intitolato Non solo Chopin, esplorerà le atmosfere intime e appassionate del compositore polacco, dai Notturni alla Ballata, fino al virtuosismo dello Scherzo n.2 e alla celebre Barcarola.

Non mancheranno incursioni in altri repertori: dallo Studio n.111 della francese Hélène de Montgeroult, alla delicata pagina Venice di Teresa Carreño, fino alla potenza della Dante di Liszt, ispirata alla Commedia dantesca.

Un doppio appuntamento che conferma la vocazione del Verona Piano Festival: unire musica, cultura e territorio in un percorso che culminerà il 5 ottobre al Teatro Filarmonico con la finale del concorso internazionale per giovani pianisti.