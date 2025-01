Epifania con cielo grigio a Verona: pioggia in città, neve in montagna

Previsioni meteo per l’Epifania a Verona, pioggia e neve in montagna.

Sarà un’Epifania bagnata a Verona e dintorni, con pioggia in pianura e neve in montagna. Correnti occidentali investiranno infatti la nostra penisola nel corso dei prossimi giorni. Sulla nostra provincia, come spiegano gli esperti di meteo4verona, ci attendiamo dell’instabilità a partire dalla sera di domenica e fino alle prime ore di martedì, con piogge sparse in pianura e nevicate deboli/moderate a quote superiori i 1300/1400 metri, ma con accumuli possibili solo sopra i 1500/1600 metri. Dal pomeriggio di martedì e fino alla prima parte di giovedì avremo un ritorno a condizioni di stabilità, poi nuovamente una perturbazione atlantica porterà nuove precipitazioni

Nella mattinata del giorno dell’Epifania avremo a Verona un cielo da molto nuvoloso a coperto con possibili deboli precipitazioni sparse, più probabili in montagna. Nel pomeriggio ancora debole instabilità, ma con tendenza a peggioramento in serata quando le precipitazioni si faranno via via più diffuse. Limite delle nevicate come indicato sopra. Fenomeni in esaurimento tra la notte e la mattinata di martedì.