Record storico per il Parco Giardino Sigurtà: 450mila visitatori

Il Parco Sigurtà chiude la stagione con successo e annuncia la riapertura il 7 marzo 2026.

Il Parco Giardino Sigurtà archivia la stagione 2025 con numeri record: il bilancio si chiude con un totale di 450 mila visitatori. L’amministratore delegato e proprietario, Giuseppe Sigurtà, sottolinea come “l’anno sia stato caratterizzato da grande energia e da una vocazione internazionale sempre più marcata”: un visitatore su cinque è arrivato dall’estero. Il pubblico si conferma inoltre sempre più orientato verso le fasce adulte e senior.

Tulipani, eventi e stagione prolungata.

A trainare il successo è stata, come da tradizione, la fioritura primaverile: 150mila presenze sono state registrate per ammirare la Tulipanomania, con oltre 1 milione di tulipani e 100 varietà diverse, cuore del Parco.

Oltre ai tulipani, grande apprezzamento è stato riscosso dalle fioriture primaverili di iris e rose, dalle ninfee e fior di loto estive e dal ricco foliage autunnale, impreziosito dalle dalie. Un elemento chiave della stagione è stata la sua inattesa estensione: per la prima volta, il Parco è rimasto aperto fino al 14 novembre, permettendo ai visitatori di godere più a lungo dei colori autunnali.

Anche gli eventi mirati hanno contribuito al risultato complessivo, registrando 60mila presenze per le iniziative organizzate su target e interessi specifici. La prossima stagione è già in preparazione: il Parco Giardino Sigurtà riaprirà i cancelli sabato 7 marzo 2026 e accoglierà i visitatori fino al 15 novembre 2026, promettendo “tante novità in arrivo“.