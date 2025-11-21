Investimento sui binari a San Bonifacio, ritardi sulla linea Milano-Venezia.

Una persona è stata investita nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, sui binari della linea Milano-Venezia all’altezza di San Bonifacio. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa tra Verona e S. Bonifacio, e in seguito riprogrammata. Alcuni treni Alta Velocità sono stati deviati via Padova – Bologna – Verona con maggior tempo di percorrenza.

Sul posto si sono recate le autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti.

Aggiornamento.

Dalle ore 12:30 sulla linea Milano – Venezia, la circolazione ferroviaria, precedentemente fortemente rallentata tra Verona e Padova per l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 180 minuti, alcuni Regionali sono stati cancellati o limitati nel percorso.