Un 26enne è stato arrestato per spaccio in via XX Settembre a Verona: addosso gli sono state trovate 150 dosi di varie sostanze.

La polizia locale di Verona, con il personale del Reparto Territoriale, ha arrestato nel tardo pomeriggio di giovedì 20 novembre un 26enne senza fissa dimora, nell’atto di vendere sostanze stupefacenti in via XX Settembre.

L’uomo utilizzava un monopattino sul marciapiede, comportamento vietato dal Codice della Strada, dove insiste il cantiere, ed è stato notato dagli agenti presenti nei servizi di controllo del territorio della polizia locale, potenziati su richiesta della giunta comunale e dei residenti per la presenza del cantiere della filovia nel terzo e ultimo tratto, quello verso piazza Santa Toscana.

Gli agenti hanno seguito i movimenti dell’uomo che è stato avvicinato dagli acquirenti, molti dei quali giovanissimi, che vanno poi a consumare la droga nelle vicinanze, in zona Porta Vescovo.

Addosso all’uomo sono state rinvenute 132 dosi di eroina, 14 dosi di cocaina e 5 grammi ulteriori di eroina non ancora tagliata. Sono stati sequestrati anche 370 euro, probabile provente delle attività di spaccio. L’uomo è stato processato per direttissima, con la convalida dell’arresto e una condanna a 1 anno e 6 mesi, pena sospesa, senza nessuna misura cautelare.