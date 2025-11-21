Il Nucleo cinofilo della polizia locale di Verona scopre droga nascosta sui Bastioni, lungo le Regaste e ai giardini di Pradaval.

Nell’ambito delle attività di controllo, nell’ultima settimana il Nucleo cinofilo della polizia locale di Verona ha rinvenuto quasi un etto di hashish, e 10 grammi di cocaina nella zona dei Bastioni della circonvallazione Oriani, lungo le Regaste San Zeno, droga nascosta sotto terra tra le foglie e nei giardini di Pradaval.

Durante i controlli anche sui bus internazionali in zona stazione di Verona Porta Nuova, sono state identificate 97 persone di cui 23 minorenni, sei segnalati alla Prefettura quali assuntori.

In centro storico sono stati notificati 21 ordini di allontanamento a più persone per violazioni al Regolamento di polizia urbana. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sia in centro ma anche in zone più periferiche.