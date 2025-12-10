Chi è la chef veronese che guiderà gli aspiranti Masterchef

Masterchef Italia in salsa “verde”: la chef veronese “vedetta” delle Mystery Box a tema ecologico.

MasterChef Italia, il ritorno dell’alta gastronomia sostenibile: la chef veronese Chiara Pavan sarà la “Vedetta Green” dei giudici. Infatti, Chiara, la talentuosa chef classe 1985, tornerà a MasterChef Italia nella prossima stagione.

La chef, già nota per la sua competenza e il suo approccio innovativo, ricoprirà il ruolo di “vedetta dei giudici”, un osservatore attento e qualificato dietro le quinte del talent culinario.

La novità più rilevante riguarda il suo ruolo di primo piano nell’introdurre e curare il tema della sostenibilità. Chiara Pavan sarà infatti la protagonista delle nuove Green Mystery Box, prove speciali interamente dedicate alla cucina sostenibile.

Questa scelta non fa che sottolineare la crescente centralità dei temi ambientali e dell’etica alimentare nell’universo di MasterChef Italia, un campo in cui la chef veronese è considerata un punto di riferimento. Il suo contributo sarà fondamentale per guidare gli aspiranti chef verso un uso più consapevole e innovativo degli ingredienti, rispettando il pianeta.