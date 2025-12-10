Verona in bici: aperto l’asse Porta Nuova-Boscomantico

Verona, ciclovia del Sole: inaugurato il nuovo percorso da Porta Nuova a Boscomantico.

Sabato 6 dicembre è stato inaugurato a Verona il nuovo percorso ciclopedonale che collega Porta Nuova e Boscomantico. Un tratto che inoltre, incrocia l’asse della Ciclovia del Sole. Questo nuovo tracciato migliora gli spostamenti quotidiani, attraversando quartieri trafficati come Stadio, Navigatori, Saval, Borgo Milano, Borgo Nuovo e Chievo.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di un folto gruppo di ciclisti che, guidati dall’associazione Fiab, è partito da Piazza XXV Aprile (nei pressi di Porta Nuova) e ha raggiunto Boscomantico in circa mezz’ora. Il percorso si snoda lungo tratti suggestivi, sfruttando in particolare i canali Biffis e Camuzzoni.

Il completamento di questa infrastruttura non solo offre un’alternativa sicura, ma è anche un valore aggiunto per il cicloturismo. Chi arriva in treno alla stazione di Porta Nuova può ora accedere agevolmente alla Ciclovia del Sole e proseguire il viaggio verso il Trentino, l’Alto Adige e destinazioni europee.

Tra le altre cose, il percorso è stato arricchito con nuovi arredi urbani e aree verdi. Sebbene il tracciato sia già fruibile, sono previsti ulteriori lavori di miglioramento, in particolare sui ponti del Canale Camuzzoni.