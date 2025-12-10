Verona capitale “Full Innovation”: tutto pronto per Fieragricola 2026

Agricoltura del futuro, appuntamento alla fiera di Verona: svelato il programma di Fieragricola.

Fieragricola 2026: a Verona l’agricoltura diventa “Full Innovation” con la 117esima edizione dell’evento dedicato all’agricoltura internazionale. Dal 4 al 7 febbraio 2026, la rassegna si presenta all’insegna del claim “Full Innovation”, confermando la sua vocazione a intercettare le soluzioni più all’avanguardia per un settore in continua evoluzione.

L’evento si annuncia imperdibile, non solo per la sua natura trasversale – che copre dalla meccanizzazione alla zootecnia, dalle energie rinnovabili alle biosolution – ma anche per la presenza di top brand e ritorni eccellenti.

Ritorno dei giganti e nuove tecnologie.

Il parterre di costruttori e marchi è di primissimo piano. Oltre a presenze consolidate come Argo Tractors, Claas, Fendt, John Deere, Kubota e New Holland, si segnalano i “rientri” di Same Deutz-Fahr e Krone Italia, che rafforzano il settore della meccanica agricola pesante. Tra le debuttanti, spicca Fiaccadori Soluzioni con marchi internazionali come Dewulf e Kioti.

L’innovazione trova spazio privilegiato nel Padiglione 3, interamente dedicato a Fieragricola Tech. Qui saranno in mostra le eccellenze in fatto di agricoltura di precisione, robotica, automazione e smart irrigation, con player chiave come Agricolus, Netsens e Xfarm.

Zootecnia in primo piano.

La zootecnia si conferma uno dei pilastri della manifestazione, occupando tre padiglioni e rafforzando l’aspetto competitivo. Grazie alla storica partnership con l’Associazione Italiana Allevatori (Aia-Italialleva) e Anafibj, Fieragricola ospiterà il Dairy Show 2026 – 23° European Open, una sfida internazionale che vedrà scendere in campo razze di punta come Holstein, Red Holstein, Brown Swiss e Jersey.

Grande attesa anche per la 55ima Mostra nazionale del Libro Genealogico Razza Bruna Italiana, in programma il 7 febbraio, e per il coinvolgimento di oltre 2mila studenti degli istituti agrari che si sfideranno nella gara di giudizio. Tra gli espositori zootecnici spiccano nomi come Veronesi, Delaval, Syngenta Italia e Lely Italia.

Sguardo internazionale e sostenibilità.

Con oltre 120 convegni in calendario, la rassegna affronterà temi cruciali come l’agricoltura sostenibile e rigenerativa. Fieragricola rafforza inoltre il suo respiro internazionale: in collaborazione con ITA-Italian Trade Agency, ospiterà 100 buyer selezionati da un vasto elenco di Paesi, con un particolare interesse mostrato da Africa e Paesi CSI per le aree della zootecnia e delle energie rinnovabili. Il segmento delle rinnovabili vedrà la partecipazione di specialisti come Corradi e Ghisolfi e Pietro Fiorentini.